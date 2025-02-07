В «Ахмате» рассказали о восстановлении Бериши и Богосаваца

В пресс-службе «Ахмата» ответили на вопрос «СЭ» о процессе восстановления защитника грозненцев Мирослава Богосаваца и полузащитника Бернарда Бериши.

В сентябре Богосавац перенес операцию на передней крестообразной связке колена. Бериша в августе был прооперирован после травмы ахиллова сухожилия.

«Бериша на сборах, занимается по индивидуальной программе с тренером по реабилитации. Богосавац присоединится к команде 15 февраля. Ожидается, что оба футболиста в конце подготовительного периода начнут работать в общей группе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В сезоне-2024/25 Бериша сыграл за «Ахмат» 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Богосавац провел 8 матчей и забил 1 гол.