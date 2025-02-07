Джурасович считает, что «Акрон» может выиграть Кубок России в 2025 году

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович оценил шансы тольяттинской команды завоевать Кубок России.

«Будет здорово, если «Акрон» выиграет Кубок России! Почему бы и нет? Но в целом у нашей команды стоит цель показывать как можно лучше результаты как в кубковым матчах, так и в играх РПЛ.

Самому же хочется подняться на качественно более высокий уровень. И я надеюсь, что мне удастся забить первый гол за тольяттинский клуб», — сказал игрок «РБ Спорт».

В матче 1/4 финала Кубка России в Пути регионов встретятся «Акрон» и «Спартак». После 18 туров РПЛ тольяттинский клуб занимает девятое место с 22 очками.

В этом сезоне 22-летний сербский полузащитник принял участие в 21 игре за «Акрон», но не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028 года.