Газзаев рассказал о трансферах «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал о трансферах «Спартака».

«Пока все игроки, которых приобретал «Спартак», попадали в игру команды. Если красно-белые проведут оставшиеся матчи так же, как они провели концовку первой части сезона, они будут реальными претендентами на победу в РПЛ», — сказал Газзаев Metaratings.ru.

«Спартак» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.