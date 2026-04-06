В «Ахмате» ответили на претензии «Краснодара» по поводу газона и мячей

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отверг претензии «Краснодара», касающиеся мячей и газона на стадионе грозненской команды.

«Надо у «Краснодара» спросить, что им не понравилось. Плохо встретили их? Может, разный газон и разные мячи были у команд? Может, он (Мусаев) так пытался мотивировать игроков своих, не знаю. Кроме нашего поражения, у нас все в порядке (на стадионе)», — сказал Айдамиров РИА Новости.

В воскресенье «Краснодар» на выезде обыграл «Ахмат» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев сказал игрокам в раздевалке перед игрой, что представители «Ахмата» «специально сдули мячи, не постригли поле».

«Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 30 очками — на девятой строчке.