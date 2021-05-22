В «Ахмате» опровергли возможность появления Яя Туре в тренерском штабе команды

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о том, что бывший футболист «Манчестер Сити» Яя Туре может войти в тренерский штаб Андрея Талалаева.

Ранее об этом сообщало издание «РБ-Спорт».

«Давайте не будем все слухи комментировать. Я не знаю откуда это берется. И зачем об этом говорится. Мы ни с кем не общались. Это все просто слухи», — сказал Айдамиров «СЭ».

В 2020 году ивуарийский полузащитник объявил о завершении карьеры.

(Артем Бухаев)