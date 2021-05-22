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Селюк подтвердил возможность появления Яя Туре в тренерском штабе «Ахмата»

11:50
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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что бывший футболист «Манчестер Сити» Яя Туре может войти в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате». Ранее об этом сообщало издание «РБ-Спорт».

«Такая возможность есть. Талалаев — грамотный тренер, который не боится, что его кто-то подсидит. Все будет зависеть от самого Талалаева и президента клуба, но если Яя придет, то в «Ахмат» смогут прийти более качественные футболисты за меньшие деньги. Иностранцы, зная, что там работает такой человек в штабе, тоже захотят работать с ним. Есть также варианты не в России, но мы разговаривали с Талалаевым. Он заинтересован в приходе такого человека», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее Туре играл в чемпионате Украины за донецкий «Металлург» (2003-2005 годах). В 2020 году хавбек объявил о завершении карьеры.

(Данил Алешин)

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