Карпин выложил свое детское фото: «45 лет спустя»
13:36
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал свое детское фото.
52-летний специалист выложил свою детскую фотографию и сравнил ее со своим нынешним видом.
«45 лет спустя», — подписал публикацию Карпин.
Ранее Карпин публиковал фотографию с женой с отдыха в Дубае (ОАЭ).
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