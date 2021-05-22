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Карпин выложил свое детское фото: «45 лет спустя»

13:36
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал свое детское фото.

52-летний специалист выложил свою детскую фотографию и сравнил ее со своим нынешним видом.

«45 лет спустя», — подписал публикацию Карпин.

Ранее Карпин публиковал фотографию с женой с отдыха в Дубае (ОАЭ).

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