В «Ахмате» оценили дебют нападающего Гамида Агаларова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» оценил игру новичка команды Гамида Агаларова в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Игрой Гамида довольны. Учитывая, что он приехал за день до тура. Если бы забил, было бы все хорошо. Мы довольны действиями всех игроков», — сказал Айдамиров «СЭ».

Агаларов перешел в «Ахмат» из «Уфы» 15 июля.

Вчера, 16 июля 22-летний россиянин дебютировал за команду из Грозного в матче со «Спартаком». Форвард вышел на замену на 56-й минуте и не отличился результативными действиями.