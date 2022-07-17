Гайич рассказал об атмосфере в ЦСКА после победы над «Уралом» в матче первого тура РПЛ

Защитник ЦСКА Милан Гайич после победы над «Уралом» в матче первого тура Российской премьер-лиги рассказал об атмосфере в команде. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0.

«Атмосфера после побед всегда потрясающая. Здорово начать сезон с победы. Надеюсь, победа придаст нам энергии, чтобы мы смогли решать поставленные перед нами задачи на сезон», — сказал Гайич в интервью пресс-службе московского клуба.

Также защитник рассказал о том, как у него обстоят дела с изучением русского языка.

«Я понимаю русский язык, это облегчают мою задачу. На поле я могу общаться с партнерами на базовом футбольном языке. В следующем месяце я займусь изучением русского языка», — сказал он.

Во втором туре РПЛ ЦСКА примет «Сочи». Игра состоится в субботу, 23 июля. Начало — 15:00 (мск).