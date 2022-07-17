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Сегодня, 11:35

Гайич рассказал об атмосфере в ЦСКА после победы над «Уралом» в матче первого тура РПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник ЦСКА Милан Гайич после победы над «Уралом» в матче первого тура Российской премьер-лиги рассказал об атмосфере в команде. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0.

«Атмосфера после побед всегда потрясающая. Здорово начать сезон с победы. Надеюсь, победа придаст нам энергии, чтобы мы смогли решать поставленные перед нами задачи на сезон», — сказал Гайич в интервью пресс-службе московского клуба.

Также защитник рассказал о том, как у него обстоят дела с изучением русского языка.

«Я понимаю русский язык, это облегчают мою задачу. На поле я могу общаться с партнерами на базовом футбольном языке. В следующем месяце я займусь изучением русского языка», — сказал он.

Во втором туре РПЛ ЦСКА примет «Сочи». Игра состоится в субботу, 23 июля. Начало — 15:00 (мск).

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/8042

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Милан Гайич
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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16.07 20:00
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