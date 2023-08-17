«Ахмат» близок к договоренности с помощником Черчесова Ромащенко

Как стало известно «СЭ», «Ахмат» близок к договоренности с помощником бывшего главного тренера «Ференцвароша» и сборной России Станислава Черчесова Мирославом Ромащенко.

49-летний специалист на данный момент остается без работы. Он являлся многолетним ассистентом Черчесова, проработав с ним в «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», «Динамо» и «Легии».

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что «Ахмат» сделал предложение Ромащенко. Однако, по данным источника, финального решения еще нет.