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Ветеран ЦСКА Пономарев назвал главную проблему «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев полагает, что падение качества игры «Зенита» в последних матчах связано с уходом полузащитника Малкома.

«Вот, ушел Малком — и все, Семак не знает, что делать. Уже разброд и шатание, ничего интересного «Зенит» в последних матчах не показывает. Так что Семак будет здорово гореть со своим коллективном сейчас. Малком очень хорошо мог держать в напряжении оборону соперников петербуржцев», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. Этим летом 26-летний бразильский футболист перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола.

После трех туров «Зенит» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 4 очка.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/09/21038972.shtml
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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