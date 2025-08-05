Футбол
5 августа, 18:01

Министр спорта РФ Дегтярев — о ситуации с «Химками»: «Попахивает вызовом государству»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию вокруг исключения «Химок» и «Торпедо» из числа участников РПЛ перед началом сезона-2025/26.

«Ситуация с «Торпедо» и спортивным судейством — это симптом, говорящий о хронических заболеваниях.

Есть ситуация с «Химками», которая высвечивает еще ряд вопросов. Как мог быть у клуба, который организован как некоммерческая организация, некий инвестор?

Инвестор — тот, кто вкладывает для получения прибыли. Как в анекдоте: вы или плавки наденьте, или крестик снимите. Тут попахивает вызовом государству. Нужно проверить все правоохранителям, ведь, как пишут сотрудники клуба в открытом письме, некоторые не получали месяцами зарплату», — приводит слова Дегтярева «Коммерсант».

В летнее межсезонье «Химки» не прошли лицензирование для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. Место подмосковной команды в высшем дивизионе занял «Пари НН», который уступил «Сочи» в стыковых матчах за место в лиге.

Позже РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Вместо московского клуба в лигу вернули «Оренбург», который ранее напрямую вылетел из РПЛ.

Источник: «Коммерсант»
  • maestro_65

    Меня обманули (с) Министр, бёныть..

    06.08.2025

  • Denizzz77

    то есть ,об этом раньше знали все кроме министра. смешно

    05.08.2025

  • Oleg Grigoryev

    Министер вонючий, с себя спроси!

    05.08.2025

  • Sergey Sparker

    Законченный дебил - министр! Это уже не смешно. Это называется отрицательный отбор.

    05.08.2025

  • Mike101

    Химки прачечная Садыкова 100%, набрать более 40 игроков по не понятным контрактам... отмыв бабла был и всё так плачевно кончилось для клуба и болельщиков, но не для него.

    05.08.2025

  • Леший

    Г-н министр либо лицемерит, либо не в курсе, что происходит в подведомственной ему спортивной сфере. О том, что в "Химках"не выплачивают или месяцами задерживают зарплату, информация в СМИ проходила как минимум ещё зимой. Если в министерстве спорта мониторят спортивные публикации, а они должны это делать, то ситуация в клубе должна быть известно ещё тогда. Соответственно, Минспорта могло своевременно направить "бумагу" в прокуратуру, как только стало известно о нарушении трудового законодательства. Но министр встрепенулся лишь сейчас, когда сотудники "Химок" обратились в министерство, и решил дать совет правоохранителям.

    05.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Чем у него попахивало, когда его Вольфович в сауну вывозил?

    05.08.2025

  • Робин из Локсли

    ==Тут попахивает вызовом государству.== Дожили. Уже на страны -клубы футбольные, бросают вызов государству.

    05.08.2025

