Министр спорта РФ Дегтярев — о ситуации с «Химками»: «Попахивает вызовом государству»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию вокруг исключения «Химок» и «Торпедо» из числа участников РПЛ перед началом сезона-2025/26.

«Ситуация с «Торпедо» и спортивным судейством — это симптом, говорящий о хронических заболеваниях.

Есть ситуация с «Химками», которая высвечивает еще ряд вопросов. Как мог быть у клуба, который организован как некоммерческая организация, некий инвестор?

Инвестор — тот, кто вкладывает для получения прибыли. Как в анекдоте: вы или плавки наденьте, или крестик снимите. Тут попахивает вызовом государству. Нужно проверить все правоохранителям, ведь, как пишут сотрудники клуба в открытом письме, некоторые не получали месяцами зарплату», — приводит слова Дегтярева «Коммерсант».

В летнее межсезонье «Химки» не прошли лицензирование для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. Место подмосковной команды в высшем дивизионе занял «Пари НН», который уступил «Сочи» в стыковых матчах за место в лиге.

Позже РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Вместо московского клуба в лигу вернули «Оренбург», который ранее напрямую вылетел из РПЛ.