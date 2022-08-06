«Урал» — «Спартак»: стартовые составы. Джикия остался в запасе, Рыбус не попал в заявку

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч 4-го тура чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ. Встреча начнется в 15.00 мск и пройдет в Екатеринбурге.

Стартовый состав «Урала»: Помазун — Гогличидзе, Быковский, Кузьмичев, Эмерсон — Подберезкин, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич — Каштанов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Герасимов, Мамин, Бевеев, Евсеев, Железнов, Гаджимурадов, Юшин, Бикфалви.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов — Хлусевич, Чернов, Литвинов, Денисов — Зобнин, Мартинс, Умяров — Мозес, Соболев, Промес.

Запасные: Максименко, Волков, Джикия, Рассказов, Маслов, Кофрие, Классен, Зиньковский, Игнатов, Пруцев, Николсон.

«Спартак» с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — 0 баллов и 16-я строчка.

06.08.2022 | Краснодар — Локомотив