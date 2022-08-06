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Сегодня, 13:10

Капитан «Спартака» Джикия выехал на матч с «Уралом» вместе с командой

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия отправился вместе с командой на матч 4-го тура РПЛ против «Урала». Об этом сообщает корреспондент «СЭ».

28-летний российский футболист ранее пропустил игру 3-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (4:1) из-за травмы.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 6 августа в Екатеринбурге, начало — в 15.00 по московскому времени.

В текущем сезоне Джикия провел за красно-белых два матча.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал
Спартак

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Ростов – Оренбург
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Федор Смолов

Динамо

 4
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Эдуард Сперцян

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Николай Комличенко

Ростов

 3
П
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Ростов

 3
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Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

 3 1 0
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