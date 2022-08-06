Капитан «Спартака» Джикия выехал на матч с «Уралом» вместе с командой

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия отправился вместе с командой на матч 4-го тура РПЛ против «Урала». Об этом сообщает корреспондент «СЭ».

28-летний российский футболист ранее пропустил игру 3-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (4:1) из-за травмы.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 6 августа в Екатеринбурге, начало — в 15.00 по московскому времени.

В текущем сезоне Джикия провел за красно-белых два матча.