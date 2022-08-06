В «Спартаке» объяснили, почему Рыбус не попал в заявку на матч с «Уралом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что полузащитник команды Мацей Рыбус травмировался, из-за чего пропустит матч 4-го тура РПЛ с «Уралом».

«Мацей Рыбус получил небольшое повреждение, он прилетел с командой в Екатеринбург, но тренеры решили его поберечь», — сказал Зеленов.

Мацей Рыбус покинул «Локомотив» на правах свободного агента 31 мая, после чего перешел в «Спартак».