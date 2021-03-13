«Урал» — «Ротор»: Бикфалви, Погребняк и Кверквелия выйдут в стартовом составе
Стали известны составы «Урала» и «Ротора» на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 13 марта в Екатеринбурге и начнется в 12:00 мск.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Герасимов, Калинин, Аугустыняк, Мишкич, Эль-Кабир, Егорычев, Бикфалви, Погребняк.
Запасные: Коновалов, Адамов, Евсеев, Подберезкин, Емельянов, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.
«Ротор»: Чондрич, Макаров, Байрыев, Кожемякин, Кверквелия, Шомко, Маевский, Песегов, Кипиани, Жигулев, Понсе.
Запасные: Обухов, Репин, Степанов, Серченков, Медведь, Давиташвили, Арабидзе, Муллин, Фламарион.
«Урал» с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» с 18 очками — на 13-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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