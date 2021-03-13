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«Урал» — «Ротор»: Бикфалви, Погребняк и Кверквелия выйдут в стартовом составе

10:54
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Стали известны составы «Урала» и «Ротора» на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 13 марта в Екатеринбурге и начнется в 12:00 мск.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Герасимов, Калинин, Аугустыняк, Мишкич, Эль-Кабир, Егорычев, Бикфалви, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Адамов, Евсеев, Подберезкин, Емельянов, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.

«Ротор»: Чондрич, Макаров, Байрыев, Кожемякин, Кверквелия, Шомко, Маевский, Песегов, Кипиани, Жигулев, Понсе.

Запасные: Обухов, Репин, Степанов, Серченков, Медведь, Давиташвили, Арабидзе, Муллин, Фламарион.

«Урал» с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» с 18 очками — на 13-й строчке.

Урал — Ротор

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