«Урал» показал видеообращение Шалимова к футболистам команды

Новый главный тренер «Урала» Игорь Шалимов обратился к игрокам своей команды. 52-летний российский специалист отметил важность подготовки к каждому отдельному матчу.

«Нельзя забрасывать футбол, потому что нет результата и во время игры, на какой-то период, когда может быть нет результата, что-то неудачно складывается... Этого нельзя делать. Наплевать на футбол нельзя. Просто он отдаст тебе в обратку — будет всё совсем не очень. Вроде тебе дали историю — профессию, ты туда начинаешь плевать, и всё разворачивается в другую сторону, ты начинаешь мучиться. Всё это зависит от нас самих, в частности — от каждого. Есть же — везет/не везет. Нам не повезло в атаке — такого не может быть. Если нам не забили — это повезло нам. Когда мы не забиваем, то невезение здесь ни причем, значит, мы это заслужили. Сейчас начинается подготовка к «Спартаку». Если ты из 10 забиваешь один, то надо напрягаться. Если у меня не получается, то я не могу на отдых. Не важно, какой у меня опыт, какой возраст и какая зарплата. Футбол — это то, что сегодня. В футболе нет прошлого, это надо понимать. Всегда есть шанс», — сказал Шалимов на видео YouTube-канала «Урала».

Ранее, 10 августа, Шалимов возглавил «Урал». Предыдущим тренером команды из Екатеринбурга был Юрий Матвеев.