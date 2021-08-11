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Шалимов провел первую тренировку в «Урале»

15:58
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов провел первую тренировку команды, сообщает Twitter клуба.

«Рабочий день начался с общекомандного собрания, на котором Игорь Михайлович обратился к команде. После этого «шмели» вышли на тренировочное поле», — говорится в сообщении.

Шалимов вощглавил «Урал» 10 августа. Контракт с тренером рассчитан на два года. Шалимов работал в «Уралане», женской сборной России, «Краснодаре» и «Химках». Последним клубом специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с октября 2019 года по июль 2020 года.

Ранее екатеринбуржцы объявили об уходе Юрия Матвеева. «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко в 3 матчах.

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Сергей Разин все материалы автора

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