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Матч «Локомотив» — «Зенит» смогут посетить до 150 болельщиков сине-бело-голубых

17:45
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«Зенит» на своем официальном сайте сообщил о порядке реализации билетов на гостевой матч четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для болельщиков сине-бело-голубых, планирующих посетить матч, выделено 150 билетов.

Болельщик, планирующий приобрести билет на матч с «Локомотивом», должен быть владельцем действующего абонемента. Приоритет при покупке будет у тех, кто совершил максимальное количество выездов на гостевые игры за последнее время.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в воскресенье, 15 августа, в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи — в 17.30 мск.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-08-11-lokomotiv-zenit-na-gostevoy-tribune-smogut-pobyvat-do-150-bolelshchikov.htm

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