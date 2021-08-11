«Зенит» на своем официальном сайте сообщил о порядке реализации билетов на гостевой матч четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для болельщиков сине-бело-голубых, планирующих посетить матч, выделено 150 билетов.

Болельщик, планирующий приобрести билет на матч с «Локомотивом», должен быть владельцем действующего абонемента. Приоритет при покупке будет у тех, кто совершил максимальное количество выездов на гостевые игры за последнее время.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в воскресенье, 15 августа, в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи — в 17.30 мск.