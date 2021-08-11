Матч «Локомотив» — «Зенит» смогут посетить до 150 болельщиков сине-бело-голубых
17:45
«Зенит» на своем официальном сайте сообщил о порядке реализации билетов на гостевой матч четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для болельщиков сине-бело-голубых, планирующих посетить матч, выделено 150 билетов.
Болельщик, планирующий приобрести билет на матч с «Локомотивом», должен быть владельцем действующего абонемента. Приоритет при покупке будет у тех, кто совершил максимальное количество выездов на гостевые игры за последнее время.
Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в воскресенье, 15 августа, в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи — в 17.30 мск.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-08-11-lokomotiv-zenit-na-gostevoy-tribune-smogut-pobyvat-do-150-bolelshchikov.htm
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