«Сочи» в гостях одержал победу над «Уфой»

«Сочи» одержал победу над «Уфой» (2:1) в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на «Центральном стадионе» в Уфе.

В составе гостей забитыми мячами отметились нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Артур Юсупов. У хозяев единственный мяч с пенальти забил форвард Гамид Агаларов.

Таким образом, «Сочи» набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 21 баллом осталась на 15-й позиции.