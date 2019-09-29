«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы

Стал известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на матч 11-го тура чемпионата России.

«Урал»: Баклов, Кулаков, Поляков, Емельянов, Меркулов, Димитров, Егорычев, Августиняк, Эль-Кабир, Ильин, Панюков.

? Наш состав на самый ранний матч за долгое время! #УралЦСКА pic.twitter.com/wBFM8IeNXs — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 29, 2019

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Влашич, Ахметов, Обляков, Чалов, Сигурдссон.

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.

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