«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы
10:21
Стал известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на матч 11-го тура чемпионата России.
??Наш состав на матч #УралЦСКА pic.twitter.com/N3flCcGHbk— ФК Урал (@FCURAL) September 29, 2019
«Урал»: Баклов, Кулаков, Поляков, Емельянов, Меркулов, Димитров, Егорычев, Августиняк, Эль-Кабир, Ильин, Панюков.
? Наш состав на самый ранний матч за долгое время! #УралЦСКА pic.twitter.com/wBFM8IeNXs— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 29, 2019
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Влашич, Ахметов, Обляков, Чалов, Сигурдссон.
Матч начнется в 11.30 по московскому времени.
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