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«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы

10:21
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Стал известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на матч 11-го тура чемпионата России.

«Урал»: Баклов, Кулаков, Поляков, Емельянов, Меркулов, Димитров, Егорычев, Августиняк, Эль-Кабир, Ильин, Панюков.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Влашич, Ахметов, Обляков, Чалов, Сигурдссон.

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Урал — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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