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12 ноября, 13:05

Бышовец: «Локомотиву» нужно усиление в каждой линии команды — в защите, полузащите и нападении»

Бышовец рассказал, на какие позиции «Локомотиву» требуется усиление
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал, на какие позиции железнодорожникам требуется усиление в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Я думаю, что «Локомотиву» нужно усиление в каждой линии команды — в защите, полузащите и нападении. Необходимы лидеры в клубе. Есть очень хороший потенциал у молодежи. Думаю, что главная проблема у железнодорожников в обороне. Если взять Баринова, то он и в средней линии играет, и в защите, такое ощущение, что им закрывают слабые места, а ему сложно играть. Проблема вратарей у «Локомотива» тоже есть. Надеюсь, что новый главный тренер подумает над всем этим», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

12 ноября «Локомотив» примет «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ. Начало — в 19.30 мск.

Красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Железнодорожники находятся на 14-м месте (13 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovets-schitaet-chto-u-lokomotiva-est-problema-vratarey-1411144/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Анатолий Бышовец
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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