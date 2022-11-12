Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал, на какие позиции железнодорожникам требуется усиление в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Я думаю, что «Локомотиву» нужно усиление в каждой линии команды — в защите, полузащите и нападении. Необходимы лидеры в клубе. Есть очень хороший потенциал у молодежи. Думаю, что главная проблема у железнодорожников в обороне. Если взять Баринова, то он и в средней линии играет, и в защите, такое ощущение, что им закрывают слабые места, а ему сложно играть. Проблема вратарей у «Локомотива» тоже есть. Надеюсь, что новый главный тренер подумает над всем этим», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

12 ноября «Локомотив» примет «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ. Начало — в 19.30 мск.

Красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Железнодорожники находятся на 14-м месте (13 очков).