«Урал» — «Динамо»: стартовые составы команд

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Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ «Урал» — «Динамо».

Игра пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 14.15 мск.

«Урал»: Помазун, Эмерсон, Кулаков, Мамин, Сиссе, Филипенко, Мишкич, Дмитриев, Ишков, Бикфалви, Каштанов.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Москвичи занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах. Екатеринбуржцы идут 15-ми с 20 очками.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча