Семин: «У «Краснодара» есть характер. Они выбираются из любых ситуаций»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин ответил «СЭ» на вопрос о результатах «Краснодара» в этом сезоне.

«У «Краснодара» есть характер. Они выбираются из любых сложных ситуаций. Характер привили главный тренер и руководство. Футболисты стали дисциплинированнее. «Краснодар» играет в сложный футбол для соперника. Они хорошо подготовлены физически, могут использовать длинные передачи. Это говорит о том, что тренер многое значит, он проделал большую работу», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ и набрал 60 очков.

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