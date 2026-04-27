Лунев и Нгамале не достигли опции автоматического продления контрактов с «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил «СЭ» на вопрос о контрактах голкипера бело-голубых Андрея Лунева и нападающего Муми Нгамале.

— Достигли ли Лунев и Нгмале опции автопродления контракта?

— Нет, автоматически они не будут продлены.

В текущем сезоне на счету Нгамале 26 матчей во всех турнирах, шесть голов и три голевые передачи. Лунев сыграл в 15 матчах, четыре и которых на ноль.

Контракты обоих игроков с «Динамо» действуют до лета 2026 года.

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