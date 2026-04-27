Мажич объяснил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич считает, что арбитр Артем Чистяков принял верное решение, назначив пенальти в ворота «Спартака» в матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Игра проходила 23 апреля в Москве и завершилась поражением красно-белых со счетом 1:2. 11-метровый в ворота «Спартака» был назначен в конце первого тайма за игру рукой полузащитника Наиля Умярова. Арбитр принял решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора. Пенальти реализовал капитан «быков» Эдуард Сперцян.

«Сначала между Умяровым и Кордобой было единоборство. Умяров трогал Кордобу за майку, но и был толчок от колумбийца. Затем Умяров ушел от этого единоборства, стоял на двух ногах, но его рука была не в естественном положении, он ничего не попытался сделать, рука была отставлена, находилась высоко, увеличивала площадь тела. Он ничего не сделал, чтобы убрать руку. Это пенальти», — цитирует Мажича matchtv.ru.

«Краснодар» с 60 очками после 27 матчей возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» с 48 очками располагается на четвертой позиции.

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