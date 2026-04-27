Даку и Баринов поспорили в перерыве матча «Рубин» — ЦСКА: «Что ты падаешь постоянно?»

Между форвардом «Рубина» Мирлиндом Даку и полузащитником ЦСКА Дмитрием Бариновым случилась перепалка в перерыве матча между командами в 27-м туре РПЛ. Матч проходил 25 апреля и завершился вничью — 0:0.

Баринов с использованием мата упрекнул албанца в постоянных падениях в единоборствах. Видео эпизода выложила пресс-служба «Рубина».

«Что ты падаешь постоянно?! Какой стопроцентный пенальти?» — сказал полузащитник ЦСКА Даку и толкнул его в плечо.

После 27 туров ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (39 очков) идет седьмым.

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