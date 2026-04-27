«Балтика» — «Акрон»: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Балтика» и «Акрон» встретятся в матче 27-го тура чемпионата России в понедельник, 27 апреля. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, стартовое вбрасывание состоится в 20.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Балтика» — «Акрон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

27 апреля, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Балтика» набрала 46 очков в 26 турах Российской премьер-лиги, «Акрон» — 24 очка. В предыдущем матче «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), а «Акрон» с тем же счетом завершил игру с махачкалинским «Динамо».

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