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Судейство

27 апреля, 14:45

Орлов: «Показалось, что судья Абросимов помогал «Краснодару» в матче с Махачкалой»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

— «Краснодар» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо». Подопечные Мусаева молодцы, проявили характер. Вместе с тем мне очень понравились гости. У Евсеева хорошая команда, которая старается играть в футбол, не отбивается. Мне даже будет обидно, если Махачкала или «Крылья», которые просто великолепно сыграли против «Локомотива», вдруг покинут РПЛ. Да и «Пари НН» оказывает сопротивление лидерам. Поэтому я все-таки выступаю за расширение элитного дивизиона. Почему бы не добавить еще два клуба?

Бросается в глаза, что «быки» потеряли в мобильности, движении. Победы даются им все тяжелее и тяжелее. Хватит ли силенок на последние три тура?

Не могу не затронуть тему судейства. Не понял некоторых решений рефери Ивана Абросимова. За что он показал, допустим, желтую карточку Мастури во втором тайме? Посчитал, что тот сфолил на Джованни? Но тот же сыграл в мяч! Где там умышленная грубость? Он опередил соперника, за что же ему выписали горчичник?!

Пенальти на Кордобе... Тоже вопросы. Знаете, в медицине есть такой термин — аггравация. Преувеличение пациентом какого-либо симптома. Так вот Кордоба усилил эффект от своего падения, хотел показать, что он рухнул на газон из-за защитника... Я не увидел явного фола. Нужно же учитывать дух игры. Дух спортивной борьбы! То же самое можно сказать и про Сперцяна в матче с «Зенитом». Три-четыре раза перевернулся на газоне, кричал. В итоге Педро выгнали с поля. А Сперцян тут же поднялся и побежал...

Почему Семак часто удивляется судейским трактовкам? Потому что он полжизни играл в футбол, знает это все изнутри! А мы сегодня часто видим, что судьи просто не учитывают элементарных законов биомеханики...

Вообще, судьям нужно быть построже с Кордобой! Не умаляю его заслуг как форварда, бомбардира, но он часто симулирует. Падает и сразу смотрит на арбитров... Ну что это такое? Вообще, у меня сложилось впечатление, что в матче с Махачкалой арбитр, наверное, невольно, но помогал «Краснодару». Судить надо по правилам ФИФА!

Комментатор Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;победах &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Краснодара&raquo; в&nbsp;27-м туре РПЛ.«Кордоба часто симулирует, с ним надо построже! Соболев — трудяга, но какой процент точных передач?!» Орлов — о золотой гонке

«Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» 1 очко.

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Джон Кордоба
Роман Абросимов
Эдуард Сперцян
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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