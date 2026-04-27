Орлов: «Показалось, что судья Абросимов помогал «Краснодару» в матче с Махачкалой»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

— «Краснодар» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо». Подопечные Мусаева молодцы, проявили характер. Вместе с тем мне очень понравились гости. У Евсеева хорошая команда, которая старается играть в футбол, не отбивается. Мне даже будет обидно, если Махачкала или «Крылья», которые просто великолепно сыграли против «Локомотива», вдруг покинут РПЛ. Да и «Пари НН» оказывает сопротивление лидерам. Поэтому я все-таки выступаю за расширение элитного дивизиона. Почему бы не добавить еще два клуба?

Бросается в глаза, что «быки» потеряли в мобильности, движении. Победы даются им все тяжелее и тяжелее. Хватит ли силенок на последние три тура?

Не могу не затронуть тему судейства. Не понял некоторых решений рефери Ивана Абросимова. За что он показал, допустим, желтую карточку Мастури во втором тайме? Посчитал, что тот сфолил на Джованни? Но тот же сыграл в мяч! Где там умышленная грубость? Он опередил соперника, за что же ему выписали горчичник?!

Пенальти на Кордобе... Тоже вопросы. Знаете, в медицине есть такой термин — аггравация. Преувеличение пациентом какого-либо симптома. Так вот Кордоба усилил эффект от своего падения, хотел показать, что он рухнул на газон из-за защитника... Я не увидел явного фола. Нужно же учитывать дух игры. Дух спортивной борьбы! То же самое можно сказать и про Сперцяна в матче с «Зенитом». Три-четыре раза перевернулся на газоне, кричал. В итоге Педро выгнали с поля. А Сперцян тут же поднялся и побежал...

Почему Семак часто удивляется судейским трактовкам? Потому что он полжизни играл в футбол, знает это все изнутри! А мы сегодня часто видим, что судьи просто не учитывают элементарных законов биомеханики...

Вообще, судьям нужно быть построже с Кордобой! Не умаляю его заслуг как форварда, бомбардира, но он часто симулирует. Падает и сразу смотрит на арбитров... Ну что это такое? Вообще, у меня сложилось впечатление, что в матче с Махачкалой арбитр, наверное, невольно, но помогал «Краснодару». Судить надо по правилам ФИФА!

«Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» 1 очко.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max