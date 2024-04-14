«Урал» встретится с «Динамо» в рамках 24-го тура чемпионата России в воскресенье, 14 апреля. Матч состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит — в 14.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Динамо» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 23-х туров премьер-лиги клуб из Екатеринбурга набрал 20 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички с 38 баллами занимает третью строчку чемпионата России.

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