Акинфеев: «В документах есть только изображение памятного эпизода без названия «нога Бога»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал информацию о регистрации товарного знака в Роспатенте.

«Видимо традиция такая: раз в год говорить о моем товарном знаке и называть его «нога Бога» — хотя в документах есть только изображение памятного эпизода без какого-либо названия, тем более такого. Вот и в РИА опять в заголовок вынесли отсебятину, а дальше сами позвонят за комментариями в РПЦ. Год назад я по этой теме уже высказался, добавить мне нечего. Игорь Акинфеев с ума не сошел, свою ногу «ногой Бога» все также не называет. Других комментариев по теме от меня не будет. Да и тема не самая важная, скажем прямо. Что по-настоящему важно, так это игра команды, наши результаты и моя травма. Чуть позже выскажусь по этой теме», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

27 апреля стало известно, что Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Акинфеева. Теперь с эмблемой вратаря может производить и продавать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также предоставлять образовательные и бизнес-услуги.

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