Боярский: «Семаку бывает трудно, но он умеет концентрироваться и помогать команде занять достойное место»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем Сергея Семака в клубе.

— Видите ли вы в глазах Семака мотивацию работать в «Зените»?

— Несмотря на негатив в адрес Семака, считаю, все достижения «Зенита» в последние годы напрямую связаны с его работой и работой Анатолия Тимощука. Это серьезный козырь тренерского штаба. Семаку бывает трудно, но он умеет концентрироваться и помогать команде занять достойное место. Думаю, так будет и сейчас.

— Сергей Богданович часто выпускает Кондакова и других молодых футболистов.

— Думаю, молодежь проявит себя в следующем сезоне. Они уже будут чемпионами, и им придется соответствовать этому высокому званию.

«Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко.

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