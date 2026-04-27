РПЛ может внести поправки в регламент о медиа-активностях дисквалифицированных тренеров

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал «СЭ» о возможном внесении поправок в регламент по медиа-активности удаленных тренеров.

«Мне нравится наша инициатива. Призываю всех, кто будет голосовать за поправки в регламент, обратить внимание. Мы хотим, чтобы дисквалифицированные тренеры могли давать интервью», — сказал Алаев «СЭ».

Согласно текущему регламенту, главные тренеры, получившие красные карточки по ходу матча, не участвуют в послематчевых интервью для основного вещателя и пресс-конференциях.

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