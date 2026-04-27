Акинфеев объявил, что пропустит остаток сезона-2025/26 из-за проблем со здоровьем

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что из-за воспаления после полученной травмы больше не сыграет в сезоне-2025/26.

При этом 40-летний футболист отметил, что не планирует завершать карьеру и будет готовиться к следующему сезону.

«Что касается наших футбольных дел. Для меня этот сезон точно завершен. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами. Заранее облегчу работу экспертам: карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

Он призвал болельщиков поддержать команду в оставшихся матчах.

«Я, как капитан команды, прошу болельщиков сплотиться вокруг ребят. Всем тяжело, все переживают, но сейчас нам нужно немного общей энергии и поддержки. Давайте не будем сваливаться в яму обсуждений. С такой головой и состоянием ничего не исправить. Нам надо сделать все, чтобы достойно завершить сезон», — добавил он.

Акинфеев получил повреждение 4 апреля в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1). В сезоне-2025/26 голкипер провел 21 матч за армейцев во всех турнирах, пропустив 23 гола и 4 раза сыграв на ноль.

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