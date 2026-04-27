Орлов — о победе «Зенита»: «Статистика передач подрубает авторитет Соболева»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Ахматом» (2:0) в 27-м туре РПЛ.
— «Зенит» дома победил «Ахмат» — 2:0. В принципе судьбу встречи предопределили два быстрых гола хозяев. Я все ждал, когда Дивеев забьет или отдаст результативную передачу. Вот он и сработал, сделал скидку на Соболева. А через три минуты отличился Луис Энрике.
С первых минут играл молодой Кондаков. Произвел хорошее впечатление. Он абсолютно ничего не испортил. Напротив, был настырен, выигрывал единоборства, обострял. Так что молодой парень потихоньку завоевывает место в основном составе. Глушенков пропустил встречу из-за перебора карточек. Так вот игра Кондакова — вызов для него!
Соболев забил. Нужно говорить не только о его заслуге, но и о великолепном пасе Дивеева. В прошлом обзоре я заметил, что, когда Александра не снабжают пасами, он «молчит».
При этом определенная статистика подрубает его авторитет. Когда Вендел покидал поле, на экране высветилась цифра — 94 процента точных передач! А знаете, какой показатель у Соболева? 64 процента... Такая вот разница.
Я не спорю, Александр — трудяга, в старании ему точно не откажешь. Но брака в его действиях тоже, увы, хватает.
Во втором тайме у «Ахмата» были перспективные подходы, грозненцы создавали напряжение. Почему? Забив два гола, «Зенит» посчитал, что игра уже сделана, и думал о следующем туре — о матче с ЦСКА. В итоге питерцы свое преимущество не развили.
«Краснодар» с 60 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на второй строчке с 59 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0