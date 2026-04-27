Врач «Динамо» оценил готовность Лунева сыграть с «Локомотивом»

Врач московского «Динамо» Михаил Бутовский рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Андрея Лунева.

«Андрей Лунев проходит восстановление согласно предписанному плану. Есть очень высокая вероятность, что будет готов к следующему матчу», — приводит ТАСС слова врача.

1 мая «Локомотивом» примет «Динамо» в 28-м туре чемпионата России.

В сезоне-2025/26 34-летний Лунев сыграл за бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, пропустил 19 голов и четыре встречи провел на ноль.

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