Врач «Динамо» оценил готовность Лунева сыграть с «Локомотивом»
Врач московского «Динамо» Михаил Бутовский рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Андрея Лунева.
«Андрей Лунев проходит восстановление согласно предписанному плану. Есть очень высокая вероятность, что будет готов к следующему матчу», — приводит ТАСС слова врача.
1 мая «Локомотивом» примет «Динамо» в 28-м туре чемпионата России.
В сезоне-2025/26 34-летний Лунев сыграл за бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, пропустил 19 голов и четыре встречи провел на ноль.
Источник: ТАСС
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|2
|0
|0
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|6
|
4
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|2
|0
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|6
|
5
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|1
|1
|0
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|4
|
6
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|
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|
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|0
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|0
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|2
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
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|9.08
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Максим Глушенков
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|3
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|
Никита Кривцов
Краснодар
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Мирлинд Даку
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Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
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|1
|1
|0
|
|
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Ахмат
|2
|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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