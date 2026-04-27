Семин: «Краснодар» и «Зенит» превосходят всех по уровню состава и стабильности»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин ответил «СЭ» на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ.

«Чемпионская гонка в РПЛ очень интересная. Уверен, что до последнего тура будут борьба и неясность. И это очень хорошо. «Краснодар» и «Зенит» превосходят всех по уровню состава и стабильности. При этом очень сложно отдать кому-то предпочтение в этой гонке. Этим и интересен наш чемпионат», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» набрал 60 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» расположился на втором месте с 59 очками.

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