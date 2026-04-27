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27 апреля, 15:15

Орлов — о золотой гонке: «Краснодар» сильно устал. В «Зените» улыбается только Вендел»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Вендел.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о золотой гонке в РПЛ.

— У «Краснодара» на финише сезона календарь полегче, чем у «Зенита»? Ну... Я бы так не сказал. Через тур у «быков» — «Динамо». Если краснодарцы переиграют бело-голубых, то, конечно, сделают уверенный шаг ко второму титулу подряд. Сейчас же я вижу, что подопечные Мусаева сильно устали. Хотя на морально-волевых могут и дотянуть до чемпионства.

В то же время я ни в коем случае не превозношу «Зенит». Глобально проблемы в атаке никуда не делись. Да, забили два быстрых мяча. А дальше? Преимущество-то не развили... Никто уже не бежал, не открывался. Довольствуются малым. Ребята почему-то не получают удовольствия от процесса. Только один футболист в составе питерцев улыбается во время матча. Вендел! Все остальные как будто повинность отбывают... Надо все-таки от игры получать удовольствие. Тогда будет больше импровизации.

Комментатор Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;победах &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Краснодара&raquo; в&nbsp;27-м туре РПЛ.«Кордоба часто симулирует, с ним надо построже! Соболев — трудяга, но какой процент точных передач?!» Орлов — о золотой гонке

«Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» 1 очко.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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