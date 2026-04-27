Гаттузо: «Если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в российском клубе»
Бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо готов возглавить команду из России.
«Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть. Моя работа — тренировать. Поэтому, если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов», — приводит слова Гаттузо Sport24.
Сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира-2026. Национальная команда проиграла в стыковом матче Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти — 1:4). После этого Гаттузо был отправлен в отставку.
48-летний тренер ранее возглавлял «Милан», «Наполи», «Валенсию» «Марсель», «Палермо», ОФИ, «Пизу» и «Хайдук Сплит».
Источник: Sport24
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|2
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
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|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
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|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
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|1
|0
|1
|2-4
|3
|
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|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
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|1
|0
|1
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|
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|0
|1
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|
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|0
|2
|0
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|2
|
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|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
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|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
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|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
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|0
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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