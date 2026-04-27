Гаттузо: «Если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в российском клубе»

Бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо готов возглавить команду из России.

«Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть. Моя работа — тренировать. Поэтому, если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов», — приводит слова Гаттузо Sport24.

Сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира-2026. Национальная команда проиграла в стыковом матче Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти — 1:4). После этого Гаттузо был отправлен в отставку.

48-летний тренер ранее возглавлял «Милан», «Наполи», «Валенсию» «Марсель», «Палермо», ОФИ, «Пизу» и «Хайдук Сплит».

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