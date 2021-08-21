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«Урал» — «Динамо»: команды назвали стартовые составы на матч РПЛ

16:50
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Динамо» на матч 5-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.

Встреча «Урал» — «Динамо» пройдет в Екатеринбурге, начало — в 18.00 (мск).

Стартовый состав «Урала»: Ландаков — Герасимов, Кулаков, Рыков, Адамов — Йовичич, Егорычев, Железнов, Мишкич — Бикфалви, Панюков.

Запасные: Гуров, Помазун, Панов, Насыров, Колесниченко, Подберезкин, Гаджимуратов, Ибрахимай, Арт. Максименко, Агеев.

«Динамо»: Шунин — Варела, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт — Моро, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски — Тюкавин.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Грулев, Нжи, Гладышев.

Столичный клуб с 9 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — 16-я строчка и 1 балл.

Урал — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 0
Спартак 0
Перерыв

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_14603.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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