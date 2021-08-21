«Урал» — «Динамо»: команды назвали стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Динамо» на матч 5-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.
Встреча «Урал» — «Динамо» пройдет в Екатеринбурге, начало — в 18.00 (мск).
Стартовый состав «Урала»: Ландаков — Герасимов, Кулаков, Рыков, Адамов — Йовичич, Егорычев, Железнов, Мишкич — Бикфалви, Панюков.
Запасные: Гуров, Помазун, Панов, Насыров, Колесниченко, Подберезкин, Гаджимуратов, Ибрахимай, Арт. Максименко, Агеев.
«Динамо»: Шунин — Варела, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт — Моро, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски — Тюкавин.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Грулев, Нжи, Гладышев.
Столичный клуб с 9 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — 16-я строчка и 1 балл.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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