ЦСКА — «Ахмат»: Карасев пожалел Акинфеева. Судьи боятся рекордсмена чемпионата России
На 28-й минуте матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» арбитр Сергей Карасев не решился наказать предупреждением вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.
Когда возник конфликт между Бернардом Беришей и Максимом Мухиным, голкипер прибежал к центру поля и стал участником разборок. По правилам игры в таком случае голкипера следует наказывать желтой карточкой. Но Карасев применил дисциплинарные санкции только к Берише и Мухину, а Акинфеева, ставшего сегодня рекордсменом по числу проведенных матчей в чемпионате России (490), пожалел.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю