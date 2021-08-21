«Уфа» — «Зенит»: Дзюба и Клаудиньо выйдут в стартовом составе
«Уфа» примет на своем поле «Зенит» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.
У питерцев с первых минут выйдет на поле полузащитник Артем Дзюба, который последние встречи начинал на скамейке запасных.
Также в основе дебютирует полузащитник «Зенита» Клаудиньо. А вот форвард Сердар Азмун остался в числе запасных.
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Алиев, Камилов, Фищенко, Мрзляк, Жамалетдинов, Агаларов, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Кукушкин, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Кротов, Голубев, Бауэр, Урунов, Бизоза, Милетич.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Ерохин, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.
Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Круговой, Хотулев, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Азмун, Кузнецов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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