Кристофер Ву: «Дмитриев напоминает мне Гарета Бэйла»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву сравнил одноклубника Игоря Дмитриева с Гаретом Бэйлом.

«Игорь напоминает мне Гарета Бэйла. Он такой быстрый и очень умный футболист. Он умеет очень быстро бегать и сильно прогрессирует», — приводит слова Ву пресс-служба «Спартака».



21-летний Дмитриев принял участие в 35 официальных матчах «Спартака» в сезоне-2025/26, забил два гола и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,50 миллиона евро.



«Спартак» завершил сезон-2025/26 на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. 24 мая красно-белые встретятся с «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России. Матч состоится на стадионе «Лужники» в Москве.