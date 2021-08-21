«Динамо» в большинстве с минимальным счетом победило «Урал» и вышло на первое место
«Динамо» с минимальным счетом победило «Урал» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб на выезде переиграл соперника со счетом 1:0.
Автором победного мяча стал нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 19-й минуте.
В середине второго тайма лидер «Урала» Эрик Бикфалви умудрился получить две желтые карточки за минуту. Первое предупреждение он получил на 31-й минуте, второе — на 32-й, после чего увидел перед собой красную карточку и был вынужден покинуть поле.
«Динамо» набрало 12 очков и вышло на первое место в турнирной таблице. «Урал» остался на последней строчке (1 очко).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
5-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: Тюкавин, 19.
«Урал» (Екатеринбург): Ландаков, Рыков, Герасимов (Колесниченко, 90+2), Адамов, Кулаков, Егорычев (Гаджимурадов, 77), Йовичич, Мишкич, Железнов (Максименко, 69), Бикфалви, Панюков (Агеев, 46).
«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров (Скопинцев, 68), Захарян (Нжи, 90+2), Тюкавин (Грулев, 77).
Предупреждения: Лаксальт, 11. Бикфалви, 31. Скопинцев, 79. Йовичич, 90+4.
Удаление: Бикфалви, 32.
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Мухтаров (Петрозаводск).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар).
21 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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