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«Динамо» в большинстве с минимальным счетом победило «Урал» и вышло на первое место

19:54
21 августа. Екатеринбург. «Урал» — «Динамо» — 0:1. Фото ФК «Динамо».
21 августа. Екатеринбург. «Урал» — «Динамо» — 0:1. Фото ФК «Динамо».
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«Динамо» с минимальным счетом победило «Урал» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб на выезде переиграл соперника со счетом 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 19-й минуте.

В середине второго тайма лидер «Урала» Эрик Бикфалви умудрился получить две желтые карточки за минуту. Первое предупреждение он получил на 31-й минуте, второе — на 32-й, после чего увидел перед собой красную карточку и был вынужден покинуть поле.

«Динамо» набрало 12 очков и вышло на первое место в турнирной таблице. «Урал» остался на последней строчке (1 очко).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Тюкавин, 19.

«Урал» (Екатеринбург): Ландаков, Рыков, Герасимов (Колесниченко, 90+2), Адамов, Кулаков, Егорычев (Гаджимурадов, 77), Йовичич, Мишкич, Железнов (Максименко, 69), Бикфалви, Панюков (Агеев, 46).

«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров (Скопинцев, 68), Захарян (Нжи, 90+2), Тюкавин (Грулев, 77).

Предупреждения: Лаксальт, 11. Бикфалви, 31. Скопинцев, 79. Йовичич, 90+4.

Удаление: Бикфалви, 32.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар).

21 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

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Иван Шитик все материалы автора

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