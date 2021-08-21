Аджоев — о ничьей со «Спартаком»: «Потеряли очки. Мы были лучше»
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на ничью в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).
«Спартак» — великая команда. И все настраиваются на красно-белых, чтобы проверить себя на их уровне. Я считаю, мы сегодня потеряли очки. Разве не потеряли? Мы были лучше. И в штангу попали, и другие моменты были», — сказал Аджоев «СЭ».
После 5 туров «Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков. Туляки идут на 13-м месте — 4 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю