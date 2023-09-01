«Урал» дома сыграет с «Ахматом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу 2 сентября, в субботу. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, начало — в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями матча. Смотреть видеотрансляцию противостояния «Урал» — «Ахмат» можно будет на телеканале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 12.00.

Команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Ахмат» с 7 баллами располагается на девятой строчке.

В последний раз команды играли друг с другом 8 апреля 2023 года. Тогда грозненцы победили «Урал» (2:0) в 22-м туре чемпионата России.

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России 2 и 3 сентября