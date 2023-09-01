Семак — о матче с ЦСКА для Фернандеса: «Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА

— Насчет изменений сложно сказать. Изменения есть, безусловно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — У нас есть целая группа игроков, которая не принимала участия в предыдущем матче. Плюс к первым играм сезона команды всегда подходят в разном состоянии — сейчас обе команды более или менее набрали ход — думаю, состояние обеих команд лучше, чем в первом мачте.

— Повышенный интерес к персоне Марио Фернандеса в преддверии этой встречи. Общались ли вы с ним персонально по поводу игры с ЦСКА?

— Нет. Марио — суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером своего отношения к делу для всех ребят. Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но, думаю, что как и в первом матче он будет показывать свой максимум, все то, на что он способен.

Фернандес присоединился к «Зениту» летом 2023 года. В текущем сезоне 32-летний защитник провел за 6 матчей.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.