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Сегодня, 13:10

Семак — о матче с ЦСКА для Фернандеса: «Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА

— Насчет изменений сложно сказать. Изменения есть, безусловно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — У нас есть целая группа игроков, которая не принимала участия в предыдущем матче. Плюс к первым играм сезона команды всегда подходят в разном состоянии — сейчас обе команды более или менее набрали ход — думаю, состояние обеих команд лучше, чем в первом мачте.

— Повышенный интерес к персоне Марио Фернандеса в преддверии этой встречи. Общались ли вы с ним персонально по поводу игры с ЦСКА?

— Нет. Марио — суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером своего отношения к делу для всех ребят. Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но, думаю, что как и в первом матче он будет показывать свой максимум, все то, на что он способен.

Фернандес присоединился к «Зениту» летом 2023 года. В текущем сезоне 32-летний защитник провел за 6 матчей.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-09-01-sergey-semak-nuzhno-sokhranit-rezultat-i-podoyti-k-pauze-v-chempionate-v-khoroshem-nastroenii.htm
Марио Фернандес
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
2
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Урал – Ахмат
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Пари НН – Рубин
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2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ростов – Динамо
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Матео Кассьерра

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 6
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Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

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