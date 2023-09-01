РФС продолжил реализацию проекта «Футбол в школе»
Президент РФС Александр Дюков рассказал о реализации проекта «Футбол в школе».
«Футбол в школе» — важнейший проект в структуре российского футбола. Мы рассматриваем его как базовый элемент всей футбольной пирамиды, ведь его задачи — заинтересовать ребят футболом, привлечь их к систематическим занятиям. Проект также помогает школьникам развиваться физически за счет различных футбольных активностей, учит командной работе и раскрывает творческие способности детей.
Эффективность проекта «Футбол в школе» подтверждают его результаты. По итогам прошлого учебного года в проекте участвовали 575 тысяч школьников. Более 10 тысяч из них после запуска проекта записались в спортшколы. И очень важно, что интерес к инициативе РФС постоянно растет — в новом учебном году мы планируем перешагнуть рубеж в 1 миллион участников. Это огромная организационная работа, и мы признательны Министерству просвещения России и региональным органам исполнительной власти за сотрудничество и постоянную вовлеченность", — приводит слова Дюкова РФС.
Пилотный сезон проекта «Футбол в школе» стартовал в 2021/22 учебном году. Тогда в нем приняли участие 150 школ из 8 регионов, более 30 тысяч детей были вовлечены в регулярные занятия футболом на базе школы. В 2022/23 учебном году в проекте участвовали 2150 школ из 48 регионов, 574 784 ученика.
На текущий момент участникам проекта передано 160 910 мячей и 122 840 манишек, 7 644 ворот, а также другой инвентарь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0