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Сегодня, 12:50

РФС продолжил реализацию проекта «Футбол в школе»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков рассказал о реализации проекта «Футбол в школе».

«Футбол в школе» — важнейший проект в структуре российского футбола. Мы рассматриваем его как базовый элемент всей футбольной пирамиды, ведь его задачи — заинтересовать ребят футболом, привлечь их к систематическим занятиям. Проект также помогает школьникам развиваться физически за счет различных футбольных активностей, учит командной работе и раскрывает творческие способности детей.

Эффективность проекта «Футбол в школе» подтверждают его результаты. По итогам прошлого учебного года в проекте участвовали 575 тысяч школьников. Более 10 тысяч из них после запуска проекта записались в спортшколы. И очень важно, что интерес к инициативе РФС постоянно растет — в новом учебном году мы планируем перешагнуть рубеж в 1 миллион участников. Это огромная организационная работа, и мы признательны Министерству просвещения России и региональным органам исполнительной власти за сотрудничество и постоянную вовлеченность", — приводит слова Дюкова РФС.

Пилотный сезон проекта «Футбол в школе» стартовал в 2021/22 учебном году. Тогда в нем приняли участие 150 школ из 8 регионов, более 30 тысяч детей были вовлечены в регулярные занятия футболом на базе школы. В 2022/23 учебном году в проекте участвовали 2150 школ из 48 регионов, 574 784 ученика.

На текущий момент участникам проекта передано 160 910 мячей и 122 840 манишек, 7 644 ворот, а также другой инвентарь.

Источник: https://rfs.ru/news/218830
Александр Дюков
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
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ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ростов – Динамо
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Сочи

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П
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Роман Ежов

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 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

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 4 1 0
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