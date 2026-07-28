UOL: «Спартак» предложил «Палмейрасу» 25 миллионов евро за Флако Лопеса

«Спартак» заинтересован в подписании нападающего «Палмейраса» Флако Лопеса, сообщает UOL.

По данным источника, предложение российского клуба по 25-летнему аргентинцу составляло 20 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. «Палмейрас» уже отклонил его.

Бразильский клуб поблагодарил за предложение, но заявил, что не заинтересован в переговорах по Флако. Однако «Спартак» не намерен отказываться от борьбы за игрока. Российский клуб пытается заинтересовать Лопеса зарплатой, значительно превышающей ту, что он получает в «Палмейрасе».

Форвард играет за бразильскую команду с июля 2022 года, его контракт рассчитан до 31 декабря 2029 года. Соглашение продлевали в сентябре 2025 года.

В сезоне-2026 в 35 матчах нападающий забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.