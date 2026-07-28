Источник: «Ботафого» ведет переговоры с «Зенитом» по транфсеру Луиса Энрике

«Ботафого» начал переговоры с «Зенитом» в попытке вернуть нападающего Луиса Энрике, сообщает O Globo.

По данным источника, в бразильском клубе предложили обменять 25-летнего форварда на полузащитника Данило. При этом Луис Энрике дал положительный сигнал о возвращении в Бразилию. Однако детали контракта не обсуждались подробно, и его окружение указывает на то, что есть и другие клубы, заинтересованные в игроке.

В то же время 25-летний Данило дал понять, что не хочет переходить в российскую команду, отдавая предпочтение более престижным лигам, таким как английская. Кроме того, требования по зарплате со стороны его окружения превышают то, что предлагает «Зенит».

Ранее журналист Пабло Оливейра сообщил, что «Зенит» готов к переговорам по поводу перехода Луиса Энрике. Он рассчитывает получить за него 35-40 миллионов евро.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 34 матчах футболист забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 24 миллиона евро.